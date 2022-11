Ochtruper Korbjäger vor der Rückkehr

In Ochtrup hat der Basketball eigentlich Tradition. Bis in die Oberliga schafften es Mitte der 90er Jahre die Arminia-Herren. Doch die ruhmreichen Tage gehören im Männerbereich mittlerweile der Vergangenheit an. Seit 2019 konnte der SCA keine Mannschaft mehr für den Spielbetrieb melden, aber jetzt ist wieder Licht am Ende des Tunnels zu erkennen.

„Es sieht so aus, als könnten wir zur nächsten Saison wieder ein Team stellen, das dann in der Kreisliga starten würde“, gibt sich Abteilungsleiter Jens Leusder optimistisch. Das Fundament würde die aktuelle U 20 bilden, die in der Kreisliga eine gute Rolle abgibt. Sie ist mit drei Siegen glänzend aus den Startlöchern gekommen.

Ergänzt beziehungsweise verstärkt würde die Truppe durch frühere Leistungsträger wie zum Beispiel eben Leusder selbst oder Sebastian Schiemenz. Der eine oder andere alte Hase habe schon Interesse signalisiert, dann ebenfalls wieder einzusteigen, berichtet Jens Leusder. Auf 13, 14 Aktive würde man schon kommen, so der Abteilungsleiter.