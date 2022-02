Ochtruper lassen nichts anbrennen

Nach leichten Anfangsschwierigkeiten scheint sich der FSV Ochtrup gefunden zu haben und sammelte gegen Kellerkind SC Altenrheine II die Punkte 14, 15 und 16 aus den vergangenen sechs Partien. Beim 2:0-Auswärtserfolg wussten die Rheinenser nicht viel entgegenzusetzen, der FSV ließ sogar noch einige Hochkaräter liegen. Nicht so in Minute sieben, als Mohammed Sylla die Töpferstädter früh auf die Siegerstraße führte: Eine Flanke von Jannik Holtmann verwertete der Angreifer souverän. Der zweite Streich ließ nicht lange auf sich warten und wurde von Altenrheine-Schlussmann Nick Brinkmann in die Wege geleitet: Dessen Ausflug aus dem Sechzehner ging in die Hose, sodass Magd Abu Hamid der Ball vor die Füße sprang, der die Kugel aus gut 25 Metern ins Tor lupfte (20.). „Es war auf jeden Fall ein verdienter Sieg“, sah FSV-Coach Christopher Ransmann einen souveränen Auftritt seiner Jungs. „Es hätte durchaus noch höher ausfallen können“. Damit spielt er vor allem auf seinen Spielertrainer-Kollegen Jannik Holtmann an, der zwei Mal im Eins-gegen-eins scheiterte. Auch Mohammed Sylla und Kai Sandmann verpassten im zweiten Durchgang Gelegenheiten, den Deckel drauf zu machen. -tv-