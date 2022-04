Ochtruper liefern echten Gurkenkick ab

Einen massiven Aussetzer leisteten sich am Donnerstag die Fußballer des FSV Ochtrup. Auf eigenem Platz verlorenen die zuletzt so starken Töpferstädter gegen Fortuna Emsdetten mit 2:6 (1:3).

Von Beginn an wirkten die Hausherren nicht richtig bei der Sache. Nett war ja der Gedanke, spielerisch von hinten aufbauen zu wollen, doch das funktionierte auf dem holprigen Geläuf im Stadion I und bei einem früh störenden Gegner nicht. So bekam Fortuna-Torjäger Fabio da Costa Pereira die Chancen aufgrund von Ochtruper Ballverlusten mundgerecht serviert. Erst schoss der Emsdettener Mittelstürmer für ihn untypisch aus zehn Metern freistehend vorbei (8.), doch eine Minute später netzte er nach Zuspiel mit Michel Bröker – 0:1.

Mitte der ersten Hälfte schien es so, als hätte sich der FSV gefangen. Nach einem Foul von Mathias Schulz an Jannik Holtmann gab es einen Elfmeter, den Dominik Düker zum 1:1 verwandelte (27.).

Wer jetzt das Heimteam das Heimteam im Vorteil sah, wurde kurz vor der Pause eines Besseren belehrt: Eine Volleyabnahme von Sven Brüning von der Strafraumkante fand ihren Weg in die lange Ecke (42.), dann ließ die Ochtruper Innenverteidigung Bröker nach Pass von Pereira da Costa ungehindert abschließen (44.) – und plötzlich stand es 1:3.

In dem Rhythmus ging es direkt nach dem Wechsel weiter: Pereira da Costa erhöhte nach einem simplen Freistoßtrick auf 4:1 (48.), Brüning durfte sein Solo ohne echte Gegenwehr mit dem 5:1 beenden (52.). Der Amerikaner in Ochtruper Diensten, Kendall Ward, verkürzte auf 2:5 (69.), ehe sich da Costa Pereira ein letztes Mal austoben durfte (80.).

„Wir spielen seit Wochen in nahezu unveränderter Aufstellung, das geht an die Substanz. Ansonsten habe ich keine Erklärung für so eine Leistung. Das war ein echter Gurkenkick von uns“, prangerte Spielertrainer Christopher Ransmann an.

Am Sonntag spielt der FSV um 15 Uhr beim TuS St. Arnold.