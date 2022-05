Ochtruper Mannschaft holt Rang sieben

Am Wochenende fand in Riesenbeck im Rahmen des internationalen Turniers die Kreismeisterschaft im Spring- und Dressurreiten statt. Die Ochtruper Mannschaft, bestehend aus Sophie Kortbus, Kim Nowak, Lea Post, Julia Averbeck, Marlene Breulmann, Maxi van der Kamp, Ylvi Breulmann, Katharina Porstein und Yumika Sato sicherte sich dort Platz sieben in der Mannschaftswertung der Kreismeisterschaft. Erritten wurde dies durch verschiedene Spring- und Dressurprüfung der Klassen A und L die zu einem Gesamtergebnis führten. Außerdem holte Andrea Wilk mit Sandriano im Zwei-Phasen Springen A* Platz drei; Maxi van der Kamp belegte mit mit Calida in einer Springprüfung Kl. A** Platz sechs und Yumika Sato mit Lola in einer Springprüfung Kl. M* und im L-Springen zweimal Platz. In Darfeld sicherte sich Lynn Böking mit Ambra in einer Stilspringprüfung A* Rang drei. Emma Hoelzke gewann mit Toy den Springreiter-WB. In Samern landete Thomas Verhufen mit Bella Bonds in einer Dressurpferdeprüfung Kl. L auf Platz vier.