Ochtruper steigernsich entscheidend

Die Landesliga-Handballer des SC Arminia Ochtrup sind mit einem doppelten Punktgewinn in die neue Saison gestartet. Am Samstag wurde das Heimspiel gegen die DJK Eintracht Hiltrup mit 29:21 gewonnen. Zur Pause sah es noch nicht nach einem klaren Erfolg aus, denn in den ersten 30 Minuten taten sich die Hausherren richtig schwer.

In den ersten 30 Minuten stotterte der Motor noch, in den zweiten 30 brachten die Arminia-Handballer dann aber ihre PS auf die Straße. Summa summarum sprang dabei ein 29:21 (9:11)-Heimsieg gegen die DJK Eintracht Hiltrup heraus. Somit feierte die Ochtruper einen gelungenen Start in die neue Saison in der Landesliga.