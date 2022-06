Ochtruperinnen einfach stark

Sportlich wussten die Reiterinnen und Reiter des RFV Ochtrup beim eigenen Turnier voll zu überzeugen. Nach dem gelungenen Auftakt am Donnerstag und Freitag kamen am Samstag und Sonntag weitere Siege und Platzierungen hinzu. Ganz wichtig: Die Gastgeberinnen gewannen einen Prestigewettbewerb.

Auf den ländlichen Turnieren sind die Mannschaftsspringen immer einer der Höhepunkte. Das ist bei den Reitertagen in Ochtrup nicht anders. Um so schöner war es für den ausrichtenden Verein, dass sein Team am Samstag das Stilspringen der Klasse E dominierte.

Lynn Böking legte auf ihrem Pony „Wilmsberg“ für die Ochtruperinnen los. Ihre Wertnote von 8.00 war das beste Ergebnis überhaupt, was ihr auch den ersten Platz in der Einzelwertung sicherte. Charlotte Laurenz mit „Kleopatra“ (7.60) und Doreen Hils mit „Daisy Deluxe“ (7.40) sorgten für das stattliche Endergebnis von 23 Punkten. Britta Lenz, die mit „Carlo“ ebenfalls ohne Abwurf blieb, lieferte mit einer Wertnote von 7.10 das Streichergebnis.

Auf dem geteilten zweiten Rang mit jeweils 22.30 Punkten lagen der RUFV Hubertus Bad Bentheim und der RFV Rheine-Catenhorn. Die jungen Ochtruper Amazonen bestätigten mit der Titelverteidigung im Teamspringen einmal mehr, dass in der Töpferstadt erstklassige Nachwuchsarbeit betrieben wird. Nicole Persson und Stefan Bartsch hatten als Springtrainer im Vorfeld die Equipe super eingestellt.

Zu feiern gab es auch den dritten Platz von Jessica Lenz in einer Dressurprüfung der Klasse A* für Haflinger und Edelbluthaflinger. Sie saß im Sattel von „Nova“. Die Bronzene Schleife sicherte sich Andrea Wilk, die „Sandrino“ in einem A*-Stilspringen präsentierte. In einem vereinsinternen Reiter WB (Schritt, Trab, Galopp) führten Emma Schlattmann und ihr „Johnny“ das Feld an.

In der Reithalle holte sich am Sonntagmorgen Lennox Mooser auf „Bela“ vor Moritz Sandkamp auf „White Face“ den Sieg in einem Reiter WB. Klara-Josefine Schmitz reihte sich im Sattel von „Sid“ als Dritte in einem weiteren Reiter WB ein.

Marlene Breulmann und „It‘s Quentin“ bewiesen als Erstplatzierte in einer L**-Dressur ihr Können. In der gleichen Prüfung wurden Ylvi Breulmann und ihre „Wanda“ Dritte. Einen Ochtruper Dreifachtriumph gab es in einer A*-Stilspringprüfung: Ylvi Breulmann auf „Wanda“ siegte vor Finn-Louis Wischemann auf „Paloma“ und Marie Sondermann auf „Feine Deern“.

In einer A*-Dressur belegten Anja Düker und „Bella Bonds“ Platz zwei. Maxi Margarethe van der Kamp sprang auf A*-Niveau im Sattel von „Calida“ auf den Bronzeplatz.