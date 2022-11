Ochtruperinnen kommen zu spät im Spiel an

Christin Dankbar (2.v.r.) und Co. griffen in Nordkirchen zu spät zu den passenden Mitteln.

Im dritten Saisonspiel haben die Basketballerinnen des SC Arminia Ochtrup (Bezirksliga) die erste Niederlage kassiert. Beim FC Nordkirchen unterlagen sie mit 53:65 (24:37).

Die Gastgeberinnen fingen stark an, aber die Arminia-Damen hielten mit Punkten am Brett dagegen. Mit 13:10 ging das erste Viertel an Nordkirchen. Der zweite Abschnitt war gekennzeichnet von vielen Ochtruper Ballverlusten. Der Gegner nahm die Chancen an und vergrößerte seinen Vorsprung zur Pause auf 13 Zähler.

Dank einiger taktischer Veränderungen verbesserte sich das Spiel der Ochtruperinnen im dritten Viertel leicht (12:14). Im Schlussabschnitt setzten die Töpferstädterinnen diesen positiven Trend fort und kontrollierten die Partie immer besser. Eine Wende gelang ihnen jedoch nicht mehr.

„Wir haben zu spät die richtigen Mittel gefunden. Mit diesem Ergebnis sind wir alles andere als zufrieden. Trotzdem: Gratulation an den FC Nordkirchen zum Sieg und zu dem gelungenen Auftritt“, sprach Trainer Thomas Oeinck von einer verdienten Niederlage.

Das nächste Punktespiel bestreitet der SCA am Samstag (3. Dezember) um 16 Uhr in der Halle II gegen Westfalia Kinderhaus III.

Punkte: Bröker (17), M. Leusder (13), Dankbar (11), Münstermann (6), Fritzsche (4) und Lippers-Hollmann (2).