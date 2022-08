Ochtruperinnen wieder am Start

Die Turnerinnen des SC Arminia Ochtrup präsentierten sich jetzt wieder den Wertungsrichtern. In der Münsterlandliga III war die zweite Mannschaft aktiv. Dabei wurden an den einzelnen Geräten durchaus beachtliche Ergebnisse erzielt.

Rückrunde in der Münsterlandliga III

Die zweite Mannschaft des SC Arminia Och­trup turnte jetzt die Rückrunde der Münsterlandliga III. Die Mannschaft startete mit Ria Ikemann, Lea Löcker, Alina Hils, Maria Holthenrich, Hellen Ransmann, Tessa Telker, Lanah Knirk und Pia Möllers in den Wettkampf.

Los ging es am Schwebebalken. An diesem Gerät wusste insbesondere Telker zu gefallen und sicherte sich mit 12,25 Punkten die zweithöchste Wertung des Tages. Am Boden, dem zweiten Wettkampfgerät, turnten die Ochtruperinnen solide Leistungen. Telker und Knirck sicherten hier wichtige Punkte.

Am darauffolgenden Sprung erreichte Ikemann mit einer Wertung von 13,00 Punkten die Tageshöchstwertung an diesem Gerät und trug damit wesentlich zum Mannschaftsergebnis bei. Die nächste Disziplin der Arminen war der Stufenbarren. Auch hier wurden ordentliche Übungen präsentiert. Vor allem Ransmann (12,20 Punkte) und Telker (12,30 Punkte) konnten wichtige Punkte für das Gesamtergebnis sichern.

Mit insgesamt 140,45 Punkten erturnten sich die Ochtruperinnen den fünften Platz in der Tageswertung. Zusammen mit dem Ergebnis aus der Hinrunde erreichten die Ochtruperinnen im Endklassement den sechsten Platz.