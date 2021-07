Offensive besser als Defensive

Mats Thiemann war in der Begegnung mit zwei Treffern erfolgreich: Er traf sowohl in der 25. als auch in der 60. Minute.

Nach vorne hui, nach hinten pfui: Der FSV Ochtrup hat seinen Test bei Fortuna Gronau zwar mit 3:2 (2:1) gewonnen, gänzlich zufrieden war Spielertrainer Christopher Ransmann aber nicht. „Fußballerisch war es schon ganz gut, vor allem im Angriff. In der ersten Halbzeit war es ein Spiel auf ein Tor, in der zweiten hat Raphael Romero unsere Führung festgehalten“, sagte der Coach, der in der Defensivarbeit noch einiges an Luft nach oben entdeckt hatte.

Mats Thiemann erzielte in der 25. Minute nach einem Pass von Kai Sandmann, der sich über rechts durchgesetzt hatte, die Führung. Ohne Jannik Holtmann, der im Urlaub weilt, mussten die Jüngeren wie Thiemann und Oberndörfer spielen, machten „ihre Sache aber echt gut“, wie Ransmann konstatierte.

Durch einen Ballverlust mit anschließendem Konter kam es in der 42. Minute zu einem Freistoß, den Marcel Bösel aus 18 Metern von halbrechts in Romeros Kasten zirkelte. Kai Sandmann schoss per Elfmeter nach Foulspiel an Mo Sylla das 2:1 (45.), mit dem es in die Pause ging. Nach dem Gang in die Kabinen erhöhte Thiemann mit seinem zweiten Treffer nach Zuspiel von Len Oberndörfer auf 3:1 (60.); doch erneut kurze Zeit später bockte die Abwehr und Florian Temjanovski markierte für die Gronauer Gastgeber das 2:3. „Gegen den Ball müssen wir noch einiges verbessern, aber wir haben ja auch noch einige Wochen Zeit“, war Ransmanns Fazit der 90 Minuten.