Preuße Lukas Frenkert freut sich auf den Westschlager

Eines der Spiele, die am Wochenende im Mittelpunkt des Interesses stehen, ist das Gipfeltreffen in der Regionalliga. Tabellenführer RW Essen lädt sich Preußen Münster zum Westschlager ein. Es geht – gerade für die Gäste – um eine ganze Menge. Mit Lukas Frenkert dürfte auf Seiten des SCP ein Ochtruper mitmischen. Der freut sich schon.

Regionalliga: Ochtruper und sein SCP bestreiten Spitzenspiel in Essen

Am Sonntag um 14 Uhr ist High Noon. Zumindest in der Fußball-Regionalliga West, denn dann stehen sich im altehrwürdigen Stadion an der Hafenstraße Tabellenführer RW Essen und Verfolger Preußen Münster gegenüber. Einer der Protagonisten: der Ochtruper Lukas Frenkert.