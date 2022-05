Regionalliga-Relegation: Arminia Ochtrup ist Südhessen gefordert

Die Tischtennisspieler von Arminia Ochtrup bestreiten am Wochenende die zwei wichtigsten Partien in der Geschichte ihrer Abteilung. Im südhessischen Obertshausen trifft die Mannschaft von Spielertrainer Bernd Ahrens auf die gastgebende TG 1860 und auf Eintracht Frankfurt. Wer der große Favorit ist, scheint allen klar zu sein.

Hening Zeptner und Co. stellten sich in Obertshausen starker Konkurrenz.

Die Einstufung fällt Abteilungsleiter Timo Scheipers einfach: „Die Vizemeisterschaft in der Oberliga ist der größte Erfolg in unserer Geschichte.“ Am Wochenende können die Ochtruper Tischtennisspieler das noch mal toppen, wenn es in der Relegationsrunde um einen Startplatz in der Regionalliga West geht.

Austragungsort ist das südhessische Obertshausen. Die dortige TG 1860 ist als Drittletzter der abgelaufenen Regionalliga-Spielzeit Gastgeber für Eintracht Frankfurt (Zweiter der Oberliga Hessen) und eben die Arminen. Der SCA spielt am Samstagabend ab 18.30 Uhr gegen die Hausherren und am Sonntagvormittag ab 11 Uhr gegen die Eintrachtler. Der Sieger qualifiziert sich für die vierthöchste deutsche Spielklasse. Für den Zweiten könnte es unter Umständen einen Platz als Nachrücker geben.

Die Ochtruper fahren zu sechst nach Obertshausen, eine 25 000-Einwohner-Gemeinde im Kreis Offenbach. Henning Zeptner und Lars Brinkhaus sind für das obere Paarkreuz eingeplant, Spielertrainer Bernd Ahrens und Christopher Ligocki für die Tische drei und vier. Amin Nagm und Felix Ostermann stehen als Ersatz und Unterstützung von außen parat.

„Hätten wir beide Partien am Samstag spielen können, hätten wir vielleicht einen Fanbus eingesetzt. Aber dass wir jetzt da übernachten müssen, hat einige wohl abgeschreckt“, mutmaßt Scheipers. So werden nur Freundinnen und der eine oder andere Intensiv-Fan mitfahren.

„Alle sind richtig heiß“, beschreibt Teamsprecher Ligocki die Stimmung im Team. Da die Arminen an unterschiedlichen Standorten leben oder arbeiten, wird dezentral trainiert. „Ligo“ malocht in Ochtrup und Zeptner sowie Ahrens im Tischtennisinternat in Düsseldorf. Brinkhaus bevorzugt das Exotische: Der Niedersachse hat seinen Urlaub in Thailand mit einer Turnierteilnahme verbunden. Dort erreichte er das Viertelfinale.

„Die Vorfreude ist riesig, die Motivation entsprechend hoch“, ist Ligocki gespannt. Nervös sei er noch nicht, aber das könne ja noch kommen. Auf der Hinfahrt sei schließlich genug Zeit, sich Gedanken zu machen, so der Linkshänder. Und die ist laut Internet mit 3:40 Stunden alles andere als kurz.

Als klarer Favorit gilt die Frankfurter Eintracht, die mit Dennis Dickhardt und Jens Schabacker zwei langjährige Zweitliga-Akteure aufbietet. Wäre Schabacker in der Hinrunde nicht verletzt ausgefallen, hätte die Formation aus der Mainmetropole vermutlich den Direktaufstieg gepackt. Teammanager Lovre Dragicevic sind die Arminen in Teilen bekannt: „Henning Zeptner ist ein sehr talentierter Spieler, der mehrere Jahre in der zweiten und dritten Bundesliga an die Platte trat, und Bernd Ahrens hat in der Regionalliga bereits im vorderen Paarkreuz gespielt. Es wird ein hartes Stück Arbeit, diese Mannschaft zu schlagen.“

Die TG 1860 Obertshausen wird von ihrer Nummer eins, Torsten Mähner (19:9 Einzelbilanz), angeführt und gilt als sehr erfahren und Relegations-erprobt.

„Von der Papierform her ist die Partie gegen Obertshausen eine Fifty-fifty-Geschichte. Unser Ziel ist es, sich in der Auftaktpartie eine gute Ausgangsposition für das Duell mit den Frankfurtern zu bringen“, taktiert Timo Scheipers in dem Bewusstsein, dass die Arminen in ihrer Geschichte noch ein Match auf diesem Level bestritten haben.