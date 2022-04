Remis ist für Arminia Ochtrup kein Beinbruch

Der SC Arminia Ochtrup hat die reguläre Saison in der Tischtennis-Oberliga mit einem 5:5 im Heimspiel gegen die Reserve von Borussia Düsseldorf abgeschlossen. „Ein gelungener Abend, auch wenn es nicht zu einem Sieg gereicht hat“. resümierte Teamsprecher Christopher Ligocki.

„Ligo“ gewann an der Seite von Nils Dinkhoff nach einem 0:2-Satzrückstand das Doppel gegen Anton Adler und Lode Hulshof. Am Nebentisch mussten Amin Nagm und Felix Ostermann Takuto Teramae und László Mohácsy gratulieren. Und auch in den Einzeln wurden die Punkte schiedlich friedlich geteilt. Henning Zeptner gewann zwei Mal im oberen Paarkreuz, was unten auch Ligocki gelang.

„Die Chancen, dass Waldniel noch mal patzt und wir doch noch Meister werden, sind nur von theoretischer Natur. Von daher ist dieses Unentschieden kein Beinbruch“, kommentierte Ligocki.

Am 7. und 8. Mai (Samstag/Sonntag) steht für die Arminen die Aufstiegsrelegation zur Regionalliga an. Der Verband hat diesen Termin jetzt bestätigt.