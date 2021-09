Richtig Bock auf Kicken

Jens Wietheger ist erst seit Kurzem im Trainergeschäft. Sein Betätigungsfeld: Das Vechtestadion, die Heimat des A-Ligisten SpVgg Langenhorst/Welbergen. Die Schwarz-Gelben haben in den vergangenen drei Jahren ihrem Publikum viel Spaß gemacht. Und dieser Funke ist nach nur wenigen Wochen im Amt auch schon auf den neuen Übungsleiter umgesprungen.

„Beim Training sind wir immer um die 20 Leute. Alle ziehen voll mit. Den Jungs ist deutlich anzumerken, dass sie Bock auf Kicken haben“, schwärmt Wietheger. „Wir haben einige richtig gute Fußballer dabei. Jetzt geht es darum, die Truppe fit zu bekommen.“

Wietheger hat seine Mannschaft in den vergangenen Wochen und in den beiden Tests gegen Darfeld (3:2) und Neuenkirchen III (2:0) genau unter die Lupe genommen. Dabei ist ihm aufgefallen: „Wir haben viel Drang nach vorne, aber Probleme, rückwärts zügig wieder in die Ordnung zu kommen. Unsere erste Reihe wird schnell überspielt, und zwischen den Ketten ist zu viel Platz. Wir müssen besser verschieben.“

Wietheger („Ich bin hier super aufgenommen worden“) bringt viele frische Ideen mit. So funktionierte er in den beiden Tests Johannes Schepers vom Stürmer zum Innenverteidiger um. „Im Training hat sich mir gezeigt, dass er da seine Qualitäten am besten einbringen kann“, so Wietheger. Weitere Experimente sind in der Vorbereitung nicht ausgeschlossen, wobei sich der Neue aber mit seinem Mittrainer Thomas Fraundörfer und mit Alexander Holtmann abspricht. Letzterer ist sozusagen als dritter Mann in den Stab aufgerückt, nachdem eine hartnäckige Fußverletzung die Laufbahn erstmal zum stoppen gebracht hat.

Wietheger beschreibt sich selbst als Kumpeltyp. „Jeder kann zu mir kommen und mit mir über alles reden. Nur wenn der Ball rollt, dann sollte es knallen“, betont er, der sich als Teil des Teams begreift. „Nach dem Spiel oder dem Training setzte ich mich gerne noch mal ‘ne Stunde dazu. Auch wenn ich in Münster wohne und noch eine gewisse Zeit bis nach Hause brauche.“ Das dürfte bei den Schwarz-Gelben ankommen, denn die Spieltage im Vechtestadion haben es auch nach dem Abpfiff oft noch in sich.