Richtig fleißige Langenhorster

Wer will fleißige Fußballer sehen, der muss zu den Langenhorstern gehen. Gleich drei Mal stand der A-Ligist aus Ochtrup am Wochenende auf dem Platzt. Klar, dass die Schwarz-Gelben am Ende auf dem Zahnfleisch gingen.

Ein straffes Programm hatte der A-Ligist SpVgg Langenhorst/Welbergen zu absolvieren. Am Freitag und Sonntag standen Einsätze beim Turnier in Hohenholte auf dem Programm, zusätzlich wurde am Samstag gegen den 1. FC Gievenbeck II getestet.

2:3 gegen die Gastgeber GS Hohenholte hieß es am Freitag aus Ochtruper Sicht. Dabei ließen sie sich in der ersten Viertelstunde von System des Kontrahenten, der mit drei Spitzen auftrat, überrumpeln. Danach hatte sich die SpVgg gesammelt und machte ein gutes Spiel. Trotz zahlreicher Hochkaräter trafen nur Christian Holtmann und Bastian Holtmannspötter per Freistoß.

3:2 war auch das Ergebnis am Samstag, doch diesmal hatten die Langenhorster gegen Gievenbecks Reserve die Nase vorne. Holtmann per Doppelpack und Marcel Vollenbröker schossen ein 3:0 heraus. In der Schlussphase verteidigten die Schwarz-Gelben etwas zu schludrig und kassierten noch zwei Treffer. „80 Minuten lang haben wir das sehr gut gemacht“, resümierte Trainer Jens Wietheger.

Im dritten Match in drei Tagen – ein Vergleich mit dem SC Nienberge – war bei den Schwarz-Gelben komplett die Luft raus. Der dünne Kader und die schweren Beine machten sich deutlich bemerkbar, und so überraschte das 1:5 gegen den A-Ligisten aus dem Fußballkreis Münster nicht. Den einzigen Treffer für die Spielvereinigung markierte Holtmanns­pötter wieder nach einem ruhenden Ball. „Nahezu identisch zu dem Tor gegen Hohenholte. Ein Freistoß, den Basti in die Torwartecke zirkelt“, so Wietheger, der am Sonntag folgendes Fazit zog: „Das Wochenende hat seinen Zweck erfüllt. Alle haben super gearbeitet – auch, wenn es anstrengend war.“