Richtig viel Fußball im Blut

Manuela Schultealbert hat ihr Talent an ihren Sohn Robin weitergegeben

Ochtrup

Manuela Schultealbert spielte unter ihrem Mädchennamen Schlamann lange Zeit erfolgreich in der Frauenfußball-Bundesliga. Ihr Talent hat die gebürtige Ochtruperin an ihren Sohn Robin weitergegeben. Der 19-jährige Mittelfeldspieler steht beim VfL Bochum unter Vertrag und läuft beim Bundesligisten in der U 19 auf. Der Rechtsfußball hat ein klares Ziel vor Augen.

Von Marc Brenzel