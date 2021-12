SC Arminia erwartet TV Kattenvenne

Wer am Sonntag als Zuschauer bei der Begegnung Arminia Och­trup gegen den TV Kattenvenne dem Team von Christian Woltering die Daumen drücken will, muss sich vor Betreten der Halle testen lassen. „Wir machen Schnelltests, sogar beim Training“, sagt der SCA-Coach. Dass dies mit Publikum auch der Fall sein wird, erscheint nur logisch. Wobei die Ochtruper in dieser Partie gegen den Tabellenvorletzten natürlich die Unterstützung ihrer Fans brauchen, denn „Kattenvenne ist eine heftige Wundertüte – mal sind sie ein Totalausfall, mal zeigen sie ihre alte Klasse“, sieht Woltering den Gegner nicht als Kellerkind an. Dass ein Sieg für den SCA dennoch immens bedeutsam ist, zeigt der Blick aufs Tableau: Bei 5:9 Punkten sind die Ochtruper nur einen Zähler besser gestellt als der Gast. Woltering fordert von seinen Jungs daher vor allem im Angriff mehr Durchschlagskraft: „In der Abwehr haben wir zuletzt ganz ordentlich gespielt, aber im Angriff haben wir uns selbst geschlagen. Wir müssen schneller spielen und einfache Tore erzielen; daher werden wir gegen Kattenvenne auch ein wenig umstellen“, verrät der Trainer, der in diesem Spiel auf Timo Wiggenhorn verzichten muss. Dafür stößt Jan Mantke aus der U 23 dazu.