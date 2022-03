SC Arminia muss in Vreden antreten

Die Handballer des SC Arminia Och­trup dürfen am Samstag (Anwurf 19.45 Uhr) mal wieder auf die Platte. Gastgeber in der Landesliga ist die SpVgg Vreden, die aktuell auf dem dritten Tabellenplatz steht und mit 16:6 Punkten ein starker Gegner sein dürfte. Ochtrup dagegen ist Vorletzter der Liga, hat aber auch erst sieben Spiele absolviert. Das letzt fand am 4. Dezember des Vorjahres statt. Damals gab‘s mit 25:30 eine Niederlage gegen Münster 08. „Doch, doch, wir können es noch. Wir haben die ganze Zeit trainiert. Wir hatten ja immer das Pech, dass unsere Spieler wegen Corona beim Gegner kurzfristig abgesagt wurden. Ich hoffe, dass wir diesmal spielen werden“, glaubt Co-Trainer Pascal Heitz noch nicht so recht daran. Sollte allerdings, dann muss Ochtrup ohne Max Oelerich antreten, Timo Wiggenhorn fehlt ebenfalls. Dafür kann Lars Oelerich wieder mitwirken.