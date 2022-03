SCA-Damen zeigten sich gut erholt

Gut erholt von der Niederlage im Spitzenspiel gegen Wulfen zeigten sich die Bezirksliga-Basketballerinnen des SC Arminia Ochtrup. In eigener Halle feierten sie einen deutlichen 64:32 (35:22)-Sieg über Eintracht Erle.

Die Gastgeberinnen waren sofort gut in der Partie. „Das lag vielleicht daran, dass uns der erste Wurf des Gegners, ein verwandelter Dreier, wachgerüttelt hat“, mutmaßte Trainer Thomas Oeinck. Mit 17:11 ging das erste Viertel an das Heimteam. Das zweite Viertel verlief ähnlich: Trotz einiger Flüchtigkeitsfehler bauten die Ochtruper Korbjägerinnen ihren Vorsprung weiter aus.

Nach der Pause legten die Arminia-Damen in der Defensive noch eine Schüppe drauf. So kam Erle in den Abschnitten drei und vier nur auf ganze zehn Zähler. Der SCA hingegen punktete verlässlich weiter und feierte so einen ungefährdeten Heimsieg.

„Besonders erwähnenswert sind die Leistungen von Christina Beser, Carlotta Bröker, Luisa Münstermann und Paula Lippers-Hollmann, die als U-18-Spielerinnen starke Leistungen ablieferten“, lobte Trainer Thomas Oeing.

Punkte: M. Leusder (23), Popanski (12), Beser (9), Münstermann, Dankbar, Ismaijli-Gerbashi (je 4), Höveler und Fritzsche (je 2).