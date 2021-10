Schockstarre beim FSV Ochtrup

Für den FSV Ochtrup läuft es einfach nicht. So war es auch am Sonntag im Heimspiel gegen Borussia Emsdetten II. Bis zur 95. Minute lagen die Rot-Schwarzen auf Siegeskurs, doch dann gab es einen Freistoß, der ihnen zum Verhängnis wurde.

Der FSV Och­trup dümpelt auch nach dem neunten Spieltag im unteren Tabellendrittel der Kreisliga A herum. Ein später Gegentreffer in der Nachspielzeit verhinderte am Sonntag einen Heimsieg gegen Borussia Emsdettens Reserve. So mussten sich die Töpferstädter mit einem 3:3 (1:1) begnügen.