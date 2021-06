Schwach bei Standards

Es gibt diese Tage, an denen einfach nichts gelingen will. So einen erwischten Jens Wietheger und seine SpVgg Lan­genhorst/Welbergen bei der 2:4-Heimniederlage gegen Westfalia Bilk.

Dass Wietheger aus diversen Gründen nur auf elf Akteure zurückgreifen konnte, war eine Ursache für die Niederlage. Die anderen waren zu wenig zwingende Ideen und ein nachlässiges Abwehrverhalten bei den Bilker Standards. So entstanden aus zwei ruhenden Bällen, die André Bertels ins Spiel brachte, die ersten beiden Westfalia-Treffer von Daniel Münning (16.) und Daniel Sendker (27.).

Die Hausherren glichen durch Christian Holtmann (80.) und Kevin Wenning (89.) aus, doch nach zwei weiteren Bertels-Vorlagen traf Benedikt Schulze-Bilk doppelt (90./90. + 2).