Schwarz-Weiß Weiners Reserve ist am Ziel

Aufstieg Nummer eins in dieser Saison, der ist für den FC SW Weiner in trockenen Tüchern. Dafür sorgte die Zweitvertretung des Vereins, die sich am Samstag den Titel in der Kreisliga C 2 holte. Am Freitag sollen die Feierlichkeiten zur Wiederaufnahme kommen.

Die Reserve des FC SW Weiner gewann am Samstag beim Borghorster FC IV mit 3:1. Damit entschieden die Ochtruper den Titelkampf in der Kreisliga C 2 vorzeitig für sich.

„Mission erfüllt“ – unter diesem Motto feierte die Fußball-Reserve des FC SW Weiner am Samstag den Aufstieg in die Kreisliga B. Mit einem 3:1 (2:1)-Erfolg beim Borghorster FC IV machten die Ochtruper ihr Meisterstück.

Borghorsts Emanuel Gogoll schlüpfte als Torschütze des BFC-Führungstreffers (13.) kurzzeitig in die Rolle des Spielverderbers. Doch die Schwarz-Weißen wollten im Fernduell die beiden Verfolger Skiclub Rheine III und Emsdetten 05 III endgültig abhängen. Das gelang dem Spitzenreiter auch dank Dominik Theile, der alle drei Treffer der Gäste markierte (33./45./73.).

„Das hat sich die Truppe echt verdient. Die Jungs haben wahnsinnig gut mitgezogen. Ein Training ohne Tasche, wie es bei vielen C-Ligisten des Öfteren mal vorkommt, hat es seit ich vor vier Jahren die Mannschaft als Trainer übernommen habe, nur einmal gegeben“, lobt Trainer Martin Junk die Einstellung der Elf in höchsten Tönen.

2018/19 hatte die Mannschaft noch das Aufstiegsspiel gegen den SV Wilmsberg III verloren, dann folgten zwei coronabedingte Saisonabbrüche. „Einmal ist uns der Aufstieg am Grünen Tisch angeboten worden, aber den haben wir nicht angenommen. Wir wollten unser Ziel sportlich erreichen“, betonen Junk und sein Co-Trainer Thomas Stohldreyer.

Kapitän der Truppe ist Michael Koßmann, Ansgar Huning ist als Enddreißiger der Routinier. Für die meisten Tore der zweitstärksten Offensive der Klasse (113) ist Timo Rempe zuständig. 32 Mal versenkte er das Runde im Eckigen. „Als ich gekommen bin, hat Timo noch Außenverteidiger gespielt. Dafür ist er viel zu langsam. Was er aber hat, das ist ein super Instinkt im gegnerischen Strafraum“, erklärt Junk, warum er Rempe von rechts hinten nach ganz vorne beorderte.

In Gedanken spielte am Samstag auch Michael Pöhlker mit. Der frühere Torwart der Mannschaft verstarb im September 2018 im Alter von nur 27 Jahren. „Die erste Partie nach seinem Tod haben wir damals in Borghorst bestritten, und jetzt sind wir in Borghorst aufgestiegen. Da schließt sich irgendwie ein Kreis“, findet Junk.

Die Nacht von Samstag auf Sonntag war für alle Teammitglieder und Freunde kurz, da intensiv am Sportplatz in der Weiner gefeiert wurde. Eine Aufstiegsfeier soll am Freitag (3. Juni) zur Neuauflage kommen. Die erste Mannschaft des FC SW spielt dann um 18.45 Uhr im Lan­genhorster Vechtestadion gegen SuS Neuenkirchen III um den Sprung in die A-Liga. „Wäre doch super, wenn es in dieser Saison einen Doppelaufstieg geben würde. Wir sind auf jeden Fall da und unterstützen die Jungs mit aller Kraft“, stellt Junk klar.