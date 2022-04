Sieben Tore beim Heimspiel des FC Lau-Brechte

Der FC Lau-Brechte ist am Donnerstagabend leer ausgegangen. Im Heimspiel gegen die dritte Mannschaft des Borghorster FC verlor der Ochtruper B-Ligist mit 2:5. Trainer Ralf Klockenkemper attestierte seiner Elf trotzdem eine ansprechende Leistung: „Das war ähnlich intensiv wie beim Sieg am Montag gegen Nordwalde, nur leider gab es diesmal keine Punkte für uns.“

Zur Pause lagen die Gäste mit 2:0 vorne. Benedict Starp (23.) und Johannes Bilke (45. + 1) waren erfolgreich.

Als Martin Klas in der 56. Minute den 1:2-Anschluss herstellte, waren die Lau-Brechter wieder gut in der Partie. „Das war echt in Ordnung, wir hatten unsere Chance“, berichtete Klockenkemper. Konsequenter zeigte sich der BFC, der durch Moritz Gdenk (60.) und einen Elfmeter von Titus Frieler (64.) auf 4:1 davonzog. Für das Foul vor dem Strafstoß sah Michael Rotermann zu allem Überfluss auch die Ampelkarte. In Unterzahl verkürzte Max Feldmann-Wüstefeld auf 2:4 (73.), ehe Felix Kauling dem FCL mit dem 5:2 komplett den Garaus machte (90.).