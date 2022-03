Spiel des FSV Ochtrup in Rheine ist abgesagt

Am Donnerstag wurde das Meisterschaftsspiel der A-Liga-Fußballer des FSV Ochtrup beim Skiclub Nordwest Rheine abgesagt. Die Emsstädter haben mehrere Corona-Fälle im Team. „Oh nein, nicht schon wieder“, stöhnte FSV-Spielertrainer Jannik Holtmann, als er von der Absage erfuhr. In diesem Jahr waren bereits die Partien gegen die SF Gellendorf und Fortuna Emsdetten abgesagt worden. Wann die drei Spiele nachgeholt werden, darauf wollte sich Staffelleiter Gerhard Rühlow nicht festlegen. Eine Schwierigkeit: Der FSV hat kein Flutlicht auf seinen Plätzen, weshalb Termine in der Woche erstmal nicht infrage kommen.