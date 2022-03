Spitzenspiel für die A-Junioren des FSV Ochtrup

Die U-19-Junioren von Emsdetten 05 und dem FSV Ochtrup dominieren das Geschehen in der Gruppe A der Kreisliga A nach Belieben. Am Mittwoch treffen die beiden immer noch verlustpunktfreien Teams aufeinander. Im Pokal begegneten sie sich schon – und damals wurde es dramatisch.

In der Kreisliga A der U-19-Fußballer ziehen an der Spitze der Gruppe A zwei Teams ihre Kreise: Der Nachwuchs von Emsdetten 05 (zehn Spiele, 30 Punkte, 65:4 Tore) und der des FSV Ochtrup (10/30/65:5). Am Mittwoch stehen sich beide Formationen im Salvus-Stadion Auge in Auge gegenüber (Anstoß: 19.15 Uhr).

Corona-bedingt wurde das Liga-Duell schon mehrfach verschoben, im Pokal hingegen gab es bereits einen Vergleich. Den entschieden die Ochtruper nach Elfmeterschießen für sich. Deren Trainer Clemens Gude ist felsenfest davon überzeugt, dass es auch diesmal spannend wird. „Die Emsdettener haben eine gute Truppe, die jetzt nochmal mit Spielern von Borussia Emsdetten verstärkt wurde. Wir sind gewarnt.“

Aber auch der FSV kann seinen Kader im Vergleich zum Pokal-Halbfinale verändern. Mit Stürmer David Sondermann und Innenverteidiger Simon Meyer stehen zwei Leistungsträger im Kader, die im September verletzt gefehlt hatten. Angeführt werden die Töpferstädter von Kapitän Moritz Vollenbröker, im Tor steht mit Veit Flaßkamp einer, dem Gude eine vielversprechende Zukunft in Aussicht stellt. Fehlen wird der vielseitig verwendbare Rexhep Kelmendi – sozusagen das schweizer Taschenmesser der Töpferstädter.

Nimmt die Saison den erwarteten Verlauf, wird am Mittwoch der erste Satzball ausgespielt. Am 8. Mai kommt es zum Rückspiel. Der Gruppensieger trifft in einem Finale um die Meisterschaft auf den Sieger der Parallelgruppe, in der der 1. FC Nordwalde und der SV Burgsteinfurt ambitioniert unterwegs sind. Der Sieger des Endspiels qualifiziert sich für die Aufstiegsrunde zur Bezirksliga.