Sportwerk Ochtrup setzt US-Projekt trotzdem fort

Junge Fußballerinnen und Fußballer in Ochtrup Erfahrungen machen zu lassen, das hat sich das Könige und Grafen-Sportwerk in Ochtrup zum Ziel gesetzt. Die Zusammenarbeit mit dem Partnerverein Borussia Emsdetten zahlte sich – beeinträchtigt durch die Corona-Pandemie – nicht aus. Trotzdem wollen die Ochtruper das Projekt fortsetzen. Nicht zuletzt, da sie in den Staaten mittlerweile sehr gut vernetzt sind.

Junge amerikanische Fußballer, die in Ochtrup wohnen und zur Schule gehen, spielten für Borussia Emsdettens U 19.

Borussia Emsdetten hat seine Fußball-A-Jugend vom Spielbetrieb in der Landesliga abgemeldet. Das gab der Verein jetzt bekannt und führte personelle Engpässe für diesen Schritt an. Seit Herbst 2020 arbeitete der Verein in dieser Altersklasse mit dem Könige und Grafen-Sportwerk aus Och­trup zusammen.

16 junge US-Amerikaner kamen damals nach Och­trup, um dort im Rahmen eines Schüleraustausches unter anderem fußballerische Erfahrungen zu sammeln. Angemeldet wurden sie bei den Borussen, die für ihre U 19 dringend Spieler suchten. Die Saison wurde bekanntlich aufgrund der Pandemie abgebrochen, die Amerikaner kehrten in ihre Heimat zurück. Ein Jahr später kamen 14 US-Boys in die Töpferstadt, die wiederum bei den Borussen ihre Spielerpässe hatten. So gewinnbringend wie gedacht lief das Zusammenspiel aber nicht. Aufgrund fehlender Spielberechtigungen wurden der Mannschaft alle Punkte aberkannt. Und als nach den Weihnachtsferien lediglich fünf Kicker aus dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten in das Münsterland zurückflogen, fehlte dem SV Borussia einfach das Personal, um die Fortführung des Spielbetriebs zu ermöglichen.

Dafür zeigt Henrik Helmer, der Vorsitzende der Borussia, Verständnis: „Ich würde es mir angesichts der Corona-Pandemie derzeit auch gut überlegen, ob ich meinen Sohn nach Europa schicken würde.“ Michael Schmidt, Geschäftsleiter vom Borussen-Partner Könige und Grafen-Sportwerk, sieht das genauso.

Seine Mitarbeiter und er kümmern sich jetzt darum, für die jungen Kicker aus den Vereinigten Staaten einen neuen Verein zu finden. Erste Gespräche wurden mit der SpVgg Vreden geführt. Die Kicker beim heimischen FSV Ochtrup spielen zu lassen, ist keine Option. Die hiesige Mannschaft sei schon rund 20 Spieler stark, so Schmidt.

Corona habe dem Sportwerk einen Strich durch die Rechnung gemacht, trotzdem sei man weiterhin bestrebt, Amerikanern die Möglichkeit zu bieten, in Deutschland Land, Leute und den Fußball kennenzulernen. „Das gilt für Jungen und Mädchen sowie für Spielerinnen und Spieler unterschiedlicher Leistungsstärke. Es gibt welche, die konzentrieren sich auf die sportliche Entwicklung, andere legen mehr Wert darauf, Deutschland kennenzulernen“, weiß Schmidt. „Wir wollen die Zusammenarbeit mit unseren Partnern in den USA fortsetzen. Wir haben uns da ein Netzwerk aufgebaut, das Trainer, Scouts, Verbände und Vereine umfasst. In welchem Umfang wir das Projekt fortsetzen, lässt sich erst im Mai konkreter sagen“, erklärt Schmidt.

Sehr gut sieht es mit den Arbeiten am neuen Hybridrasenplatz aus, der auf dem Gelände des Sportwerks am Witthagen entsteht. Schmidt stellte in Aussicht, dass die Teams des FSV Ochtrup dort schon im Mai erste Punktspiele austragen könnten.