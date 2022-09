SpVgg biegt schon früh falsch ab

Landesliga: Langenhorsterinnen verlieren in Nottuln

Clara Homölle (M.) erzielte im Anschluss an eine Ecke den Langenhorster Treffer.

In der Landesliga weht den Fußballerinnen der SpVgg Langenhorst/Welbergen ein rauerer Wind ins Gesicht. Diese Erfahrung machte der Aufsteiger bei der 1:4 (0:3)-Niederlage bei GW Nottuln.

Melina Krampe (3.) nach einem Eckball und Sandra Schäfer mit einem Schlenzer (9.) hatten die Grün-Weißen zeitnah mit 2:0 in Führung gebracht. „Wir waren zu schläfrig und konnten den Ball kaum in den eigenen Reihen halten“, kritisierte SpVgg-Trainer Peter Engel. Das 3:0 von Alessia de Francesco (39.) drückte die Nottulner Überlegenheit in Zahlen aus.

In der Kabine stellte Engel auf ein paar Positionen um, was sich positiv auswirkte. Die Ochtruperinnen waren nun besser im Spiel und verkürzten durch Clara Homölle auf 1:3 (68.). „Danach wollten wir vielleicht ein bisschen zu viel und haben uns auskontern lassen“, beschrieb Engel das 1:4 von Katharina Gronover (84.).

Bereits am Dienstag empfängt die SpVgg in einem vom kommenden Wochenende vorgezogenen Punktspiel den SC Gremmendorf. Anstoß ist um 19.45 Uhr im Vechtestadion. „Wir sollten punkten, damit wir nicht komplett unten reinrutschen“, so Engel vor dem Duell mit dem Vorletzten.