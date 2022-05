SpVgg. fühlt sich verschaukelt

Es gibt Spiele, in denen fallen Entscheidungen, die eine Mannschaft aus dem Konzept bringen können. Eine solche Partie erlebte am Freitag die SpVgg. Langenhorst/Welbergen bei Borussia Emsdetten II. Mit 3:4 (1:2) ging das Spiel für die Elf von Trainer Jens Wietheger verloren, aber das hatte seine Gründe.

„Wir haben das Spiel im Griff und gehen durch Salim Omar in Führung (18.), doch dann werden zweimal Spieler von uns in der Vorwärtsbewegung umgerissen. Das hätte mindestens einmal Rot geben müssen“, beschrieb Wietheger die ersten 30 Minuten. Das Entsetzen über die Untätigkeit des Schiedsrichters brachte die Langenhorster derart aus dem Tritt, dass sie in der 34. und 42. Minute durch Robin Brüning und Till Zollfrank in Rückstand gerieten.

„Dann bespricht man das in der Kabine und versucht, die Mannschaft wieder aufzubauen – und kassiert direkt den nächsten Gegentreffer“, berichtete der Trainer. Ein direkt verwandelter Freistoß von Fabio da Costa in der 65. brachte Emsdetten das 3:1.

Drei Minuten später pfiff Schiri Jonas Stoermann einen Handelfmeter für die SpVgg., den Max Schulze zum 2:3 verwandelte. Doch bereits fünf Zeigerumdrehungen später erhöhte Brüning nach einem Konter auf 4:2 (73.). Langenhorst steckte trotzdem nicht auf und kam durch Kevin Wenning, der einen Heber über die Abwehrkette von Lukas Steinlage mit der Brust annahm und zum 3:4 im Emsdettener Kasten unterbrachte. „Dabei blieb es dann, aber ich hätte mich auch nicht mehr über ein 4:4 freuen können“, waren Wietheger und sein Team verärgert.