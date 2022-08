SpVgg-Jumbo landet am Sonntag

Ochtrup

Erstmalig in ihrer Geschichte treten die Fußballerinnen der SpVgg Langenhorst/Welbergen in der Bezirksliga an. Das Trainerteam verzichtete in der Vorbereitung weitgehend auf eine Komponente, die für andere Mannschaften eine große Bedeutung besitzt. Ob sich das auszahlt, wird sich am Sonntag im Heimspiel gegen eine ganz ambitionierte Truppe zeigen.

Von Marc Brenzel