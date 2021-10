SpVgg Langenhorst verliert mit 0:4

Fußball abends unter Flutlicht – das scheint nicht das Ding der SpVgg Langenhorst/Welbergen zu sein. „Das war nicht schön anzusehen, weder für die Zuschauer noch für die Mannschaft. Der Platz war feucht und schnell, und bei uns kam nicht ein einziger Pass vernünftig an. Entweder zu lang oder zu feste gespielt“, beklagte Trainer Jens Wietheger die Leistung. 0:4 (0:1) hieß es am Ende gegen den Skiclub Rheine, der durch Ricardo Vaz Gomes in Führung ging, nachdem Torwart Peer Berghaus den Ball zuvor vertändelt hatte (32.). Direkt nach der Pause erhöhte Giacomo Sandmann auf 2:0 (47.), zehn Minuten später setzte Vaz Gomes nach einem Fehler der Langenhorster in der Vorwärtsbewegung mit einem Heber über Berghaus mit dem 3:0 noch einen drauf. Das 0:4 in der 71. resultierte aus einem Elfmeter. Berghaus und Vaz Gomes rutschten ineinander, der Schiri wertete dies als Foul, und Romeo Kabutey erhöhte auf 4:0.