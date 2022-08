SpVgg Langenhorst/Welbergen verliert Premiere

Ein ganz besonderes Spiel stand am Sonntag für die Fußballerinnen der SpVgg Langenhorst/Welbergen auf dem Plan. Vor eigenem Publikum ging es erstmals für die Mannschaft in der Landesliga um Punkte. Die Premiere verlief durchaus verheißungsvoll, wenn gleich die U 23 von Arminia Ibbenbüren mit 2:0 (0:0) siegte.

„Wir haben trotzdem super dagegen gehalten – und das gegen den amtierenden Vizemeister. Die Einstellung war große klasse“, lobte Trainer Peter Engel. Die Och­truperinnen, die im gewohnten 4-4-2 antraten, agierten von Beginn an mit offenem Visier. Daraus ergaben sich Chancen, die Corinna Rüschoff oder Pia Schneuing allerdings ausließen. Mit einem torlosen Unentschieden auf der Habenseite ging es für den Aufsteiger in die Kabine.

Acht Minuten nach dem Wiederanpfiff schlug der Favorit aber zu: Im Anschluss an einen ruhenden Ball waren die Langenhorsterinnen kurzzeitig nicht ganz im Bilde, was Alicia Harder mit dem Ibbenbürener Führungstreffer bestrafte. Eine Viertelstunde später gelang Charlotte Schulte das 2:0, was mehr oder weniger einer Vorentscheidung gleich kam. Die SpVgg zeigte trotz des Rückstandes eine enorme Bereitschaft, eine Wende konnten die Schwarz-Gelben jedoch nicht herbeiführen. „In der Landesliga sind die Gegnerinnen halt schneller und zweikampfstärker als vergangene Saison in der Bezirksliga“, erkannte Engel die Qualität der Arminia an.

Seine Elf hätte gezeigt, dass sie mithalten könne. Es gäbe zwar noch einige Aspekte, die verbessert werden müssten, aber prinzipiell zeigte sich Engel mit der Vorstellung absolut einverstanden.

Nächster Gegner ist am kommenden Sonntag auswärts Mitaufsteiger Blau-Weiß Aasee. Das Team aus Münster kam am ersten Spieltag zu einem 1:1 beim FC Oeding.