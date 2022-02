SpVgg Langenhorst/Welbergen von der Rolle

Einen Rückschlag musste die SpVgg Langenhorst/Welbergen hinnehmen. Die Ochtruper verloren am Samstag ihr Heimspiel gegen die als A-Liga-Schlusslicht angereiste Eintracht aus Rodde mit 2:5.

Von Beginn an trat Lan­genhorst/Welbergen unsicher auf. Viele Ballverluste in der eigenen Hälfte führten zu einigen Eckstößen für Rodde. Der vierte Eckball landete bei Marcel Munser, der den Gast erstmals auf die Anzeigetafel brachte (8.). Nur fünf Minuten später verlor das Heimteam erneut den Ball im Aufbauspiel. Moritz Greiwe scheiterte in der Folge an SpVgg-Torhüter Peer Berghaus, den Nachschuss brachte Patrick Heeke allerdings im Tor unter (13).

Diesen Doppelschlag verdauten die Gastgeber erstaunlich gut. Ein Steilpass von Kevin Wenning aus dem Zentrum fand den gestarteten Spielertrainer Jens Wietheger, der die Kugel mit dem ersten Kontakt im langen Eck unterbrachte – 1:2 (14.). Verletzungsbedingt musste Wietheger nach einer halben Stunde Louis Vollenbröker auswechseln. Für ihn kam Magnus Fehlker, der nach einem Freistoß goldrichtig stand und das Runde aus kürzester Distanz zum Ausgleich in die Maschen beförderte (35.).

Das Remis bestand aber nicht lange. Nach einem langen Ball der Eintrachtler, verschätzte sich Berghaus, sodass Moritz Greiwe nur noch ins verwaiste Tor einschieben musste – 2:3 (40.).

Nach der Pause wirkte der Gastgeber entschlossen. Mehrere Abschlüsse landeten jedoch in den Armen des Rodder Schlussmanns Leon Kalter. Auf der Gegenseite zeigte Schiedsrichter Jost Fröbrich nach Foul von Fehlker auf den Punkt. Den fälligen Strafstoß versenkte Mirko Kalter in der linken Ecke (56.), was den Schwarz-Gelben den Zahn zog. Den Schlusspunkt zum 5:2 setzte Greiwe mit seinem Doppelpack nach Vorarbeit von Pa­trick Heeke (86.).

„Das gesamte Team hatte heute einen rabenschwarzen Tag. Wir hatten heute zu viele Totalausfälle und haben zu wenig investiert“, resümierte Langenhorsts Trainer Tomas Fraundörfer anschließend.