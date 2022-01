SpVgg. schießt fünf Tore gegen SuS III

Eine starke erste Halbzeit und eine zweite, in der die Langenhorster erst zum Schluss wieder das Toreschießen entdeckten, reichte zu einem klaren 5:1 (3:1)-Erfolg im Test gegen SuS Neuenkirchen III.

In Abwesenheit von Spielertrainer Jens Wietheger geriet die SpVgg. durch Berkemeyer nach einem kapitalen Abwehrfehler schon nach zehn Minuten in Rückstand. Louis Vollenbröker glich nach einer Flanke von Max Schulze-Bründermann jedoch schnell wieder aus (20.). Fünf Minuten später erhöhte Sven Erdmann mit einem Kopfball aus 16 Meter nach einem Querschläger in der Neuenkirchener Deckung auf 2:1 (25.).

„Die erste Halbzeit hat mir sehr gut gefallen. Nach der Pause wurde auf beiden Seiten viel gewechselt und die Partie war zerfahren. Wir standen aber kompakt und haben auch in der Höhe verdient gewonnen“, analysierte Co-Trainer Thomas Fraundörfer.

Marcel Vollenbröker erzielte nach einer schönen Kombination über die rechte Seite noch vor der Pause das 3:1 (44.). Im zweiten Durchgang dauerte es bis in die Schlussphase, ehe Johannes Schepers, der im Strafraum angeschossen wurde, das 4:1 markierte (80.). Salim Omar setzte zwei Minuten vor dem Ende noch einem drauf und zimmerte die Kugel nach einem Eckball aus acht Metern in die Maschen.