Stehende Ovationen für Alfred Holtmann

Der Vorstand der SpVgg Langenhorst/Welbergen hatte am Freitag zur Jahreshauptversammlung in den „Kapellenhof“ eingeladen. Wichtigster Punkt auf der Tagesordnung: Die Verabschiedung von Alfred Holtmann, der 18 Jahre lang Vorsitzender des Vereins war. Dass es gleich zwei Nachfolgende an der Spitze gibt, das hat es bei der SpVgg noch nie gegeben.

Einen Wechsel an der Führung gibt es bei der SpVgg Langenhorst/Welbergen. Nach 18 Jahren als Vorsitzender des Vereins hat Al­fred Holtmann am Freitag seinen Posten niedergelegt. Ihm folgt eine Doppelspitze nach, die von Petra Münstermann und Bernd Fehlker gebildet wird. Das beschlossen die Mitglieder im Rahmen der Jahreshauptversammlung in der Gaststätte „Zum Kapellenhof“.

„Natürlich schwingt da ein bisschen Wehmut mit, aber es hat sich bei mir die Einsicht durchgesetzt, dass die Zeit gekommen ist, aufzuhören. Jetzt müssen mal neue Ideen rein. Und neue Leute, die vielleicht einen anderen Blickwinkel auf die Sache haben“, erklärte Holtmann.

„Alfred war immer der richtige Mann zum richtigen Zeitpunkt“, hob Jugendobmann Botho Preuß das Engagement seines ausscheidenden Vorstandskollegen hervor. Ein Lob, das Holtmann an die vielen Ehrenamtler und Mitglieder weitergab: „Was wäre ich ohne Euch gewesen? Ich bedanke mich für die Zusammenarbeit. Es hat mir Spaß gemacht.“ Der 68-Jährige wurde mit stehenden Ovationen aus seinem Amt verabschiedet.

Holtmann gibt die Führung an Petra Münstermann und Bernd Fehlker ab, die ohne Gegenstimme gewählt wurden. „Es wird ja immer populärer, eine Doppelspitze zu bilden. So kann die Arbeit besser verteilt werden“, begründete Fehlker die Neuerung.

Bevor die Wahlen anstanden, hatte die Versammlung den Vorstand einstimmig entlastet. Zuvor hatten Ludger Korthues und Vera Krumme die Kassenberichte für die Jahre 2020 und 2021 vorgelegt.

Da im Vorjahr die Generalversammlung aufgrund der Pandemie nicht stattfinden konnte, mussten am Freitag mehr Vorstandsposten als üblich besetzt werden. „Unsere Satzung sieht vor, dass wir einen Teil des Vorstandes in einem Jahr, den anderen im Folgejahr wählen“, verwies Wahlleiter Botho Preuß. „Um in diesem Rhythmus zu bleiben, wählen wir heute einige Vorständler für zwei, andere nur für ein Jahr.“

Münstermann und Fehlker stehen der Spielvereinigung daher zunächst bis März 2024 vor. Manuel Renkert (2. Geschäftsführer) und Tobias Hölscher (2. Kassierer) wurden in ihren Ämtern bestätigt. Patrick Deeken ersetzt Bernd Fehlker als Fußball-Obmann für die Senioren.

Christian Bahlinghorst bleibt für die kommenden zwölf Monate der stellvertretende Vorsitzender. Vera Krumme (Kassiererin), Jens Althoff (Geschäftsführer) und Marcel Tolksdorf (Badminton-Obmann) setzen ihre Tätigkeit ebenfalls bis 2023 fort. Für Verena Struck übernimmt Nele Brinkschmidt die Aufgaben der Fußballobfrau für die Seniorinnen. Dabei kooperiert sie mit Klara Koers.

Zu Gast war am Freitag Hans-Dieter Schnippe. Der Vorsitzende des Fußballkreises zeichnete Frank Ullmann, Sven Murawski und Ludger Korthues für ihre jahrelangen Verdienste für den Verein mit der Silbernen Ehrennadel des Westfälischen Fußball- und Leichtathletikverbandes aus. Korthues rückte später noch einmal kurz in den Mittelpunkt. Im Corona-Jahr 2020 hatte der Kassierer sein Amt niedergelegt. Holtmann nutze die Versammlung dazu, sich mit einem Präsent bei Korthues offiziell für dessen Wirken zu bedanken.

Christina Holtmann, Elisabeth Schürmann, Helga Thesing-Volkery, Karola Rickert, Ludger Holtmann und Thomas Westphal wurden für ihre 25-jährige Mitgliedschaft geehrt. Giesela Röse­meier, Marlene Brüggemann, Guido Kockmann, Jörg Intfeld, Günter Meier und Ralf Maletz gehören den Schwarz-Gelben seit 40 Jahren an. Auf ein halbes Jahrhundert Vereinstreue dürfen Christel Kockmann, Monika Kockmann, Ferdi Bäumer und Michael Mohring zurückblicken. Sogar schon seit 60 Jahren im Verein ist Herbert Flormann.

Der Vorstand rief die Anwesenden zu einer Spende für die vom Krieg betroffenen Menschen in der Ukraine auf. „Ich will nichts klimpern hören“, forderte Botho Preuß auf, großzügig zu sein. 2585 Euro kamen zusammen.

1060 Mitglieder ist der Verein aus den beiden Ortsteilen Langenhorst und Welbergen stark. Darunter sind viele Kinder und Jugendliche. Und für die werden dringend Trainer und Betreuer gesucht. Preuß und Fehlker warben bei den Anwesenden darum, sich für diese Aufgaben zur Verfügung zu stellen.