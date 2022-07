Super Gefühl an der Grünwalder Straße

Ochtrup

Jan Chorushij hat ein klares Ziel vor Augen. Der 19-Jährige strebt eine Laufbahn als Fußball-Profi an. Obwohl sein Vertrag beim VfL Osnabrück unlängst nicht verlängert wurde, möchte der Ochtruper seine Zeit an der Bremer Brücke nicht missen. Nicht zuletzt, weil er sein Pflichtspieldebüt im bezahlten Sport in einem traditionsreichen Stadion feierte.

Von Marc Brenzel