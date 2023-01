SV Meppen spielt wie vom anderen Stern

Richtig gutklassiger Mädchenfußball stand am Samstag im Ochtruper Sportwerk im Angebot. Dafür sorgten der FSV Ochtrup als Ausrichter eines U 15-Turniers sowie der Nachwuchs des SV Meppen, der den Wettbewerb nach Belieben dominierte.

„Der SVM hat Fußball von einem anderen Stern gespielt. Es war ganz klar zu erkennen, dass die Meppener Mädchen im Ligaalltag bei den Jungs mitkicken“, zeigte sich Carmen Schomann vom gastgebenden FSV von der Leistungsstärke der Emsländerinnen begeistert.

Der Nachwuchs des Bundesligisten, der in der nächsthöheren Altersklasse – also in der U 17 – norddeutscher Pokalsieger ist – ließ im gesamten Turnierverlauf überhaupt nichts anbrennen. Nach souveränen Siegen in der Vorrunde und im Halbfinale wurde im Endspiel die Kreisauswahl Münster mit 6:1 in die Schranken gewiesen. In die Halbfinals schafften es zudem noch die JSG Geeste/Osterbrock und der niederländische Verein avc Heracles. Insgesamt sorgten drei Clubs aus dem Nachbarland für ein internationales Flair.

Kurzfristig mussten die Organisatoren die Absagen der Kreisauswahl Obergrafschaft und der SGS Essen hinnehmen, was den Veranstalter aber nicht davon abhält, größere Pläne zu verfolgen. „Wir möchten das Turnier gerne fest in unseren Terminkalender aufnehmen und analog zum Volksbankcup der U 15-Junioren als größere Veranstaltung etablieren“, stellt Schomann in Aussicht.

Der FSV war übrigens mit zwei Formationen vertreten. Team „Rot“ schloss als Neunter ab, Team „Schwarz“ wurde Siebter nach einem 6:1 über den ATC 65.