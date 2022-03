SW Weiner besiegt den FC Galaxy

Der FC SW Weiner hat sein Heimspiel gegen den FC Galaxy Steinfurt mit 2:1(2:1) gewonnen. Da parallel die Reserve des SV Burgsteinfurt in Bilk verlor (2:4), schoben sich die Ochtruper im Klassement auf Rang zwei vor. Jens Heinenbernd brachte die Hausherren mit einem Linksschuss in die lange Ecke in Führung (18.). Per Elfmeter – Spielertrainer Nelson Venancio war gefoult worden – glich An­dreas Friesen aus (32.). Der letzte Treffer des Tages fiel in der 40. Minute: Heinenbernd kam mit Zug über den linken Flügel und passte in die Mitte, wo Nils Weyring am langen Pfosten lauernd den Fuß hinhielt. Im zweiten Abschnitt passierte in beiden Strafräumen nicht mehr viel, weshalb die drei Punkte an das Heimteam gingen. „Aus meiner Sicht war das ein verdienter Sieg, denn wir hatten die bessere Spielanlage“, zog Weiner-Trainer Alexander Witthake sein Fazit. Dem schloss sich Venancio an: „Keine Frage, die Niederlage geht in Ordnung, aber wir haben in Anbetracht dessen, dass wir personell aus dem letzten Loch pfeifen, ein gutes Spiel gemacht.“ Mit Rezan Osmanoglu stand ein Keeper zwischen den Pfosten, der zwei Jahre lang nicht gespielt hatte.