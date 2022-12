SW Weiner diesmal ohne Tore

Keine Tore fielen am Sonntag im B-Liga-Spiel zwischen Tabellenführer FC SW Weiner und dem Rangsechsten SV Burgsteinfurt II. Folglich gab es auch keinen Sieger, was Weiner-Trainer Alex­ander Witthake nicht schmeckte: „Das Unentschieden fühlt sich nicht gut an. Gerade in der ersten Halbzeit haben wir das dominantere Team gestellt. Eigentlich fällt vorne immer einer rein, nur leider heute nicht – obwohl wir genug gute Einschussmöglichkeiten hatten.“ Lars Kemper, Simon Tümler und David Sondermann zogen aus besten Gelegenheiten kein Kapital. Auf der Gegenseite ließ die schwarz-weiße Abwehrreihe vor Keeper Lukas Asbrock mal wieder gar nichts anbrennen. In den bisherigen 14 Punktspielen kassierten die Ochtruper gerade einmal sechs Treffer. „Das kann sich sehen lassen“, beglückwünschte Witthake seine Elf für ihre defensive Stabilität. Mit zwei Punkten Vorsprung vor der Reserve des FC Vorwärts Wettringen geht der FC SW in die Winterpause. Ende Februar treffen beide Mannschaften aufeinander.

-mab-