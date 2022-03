SW Weiner feiert Heimsieg

Nils Weyring (r.) war wieder mal gut in Form.

Der FC SW Weiner meldet im Rennen um den Aufstieg in die Kreisliga A einen 3:0 (0:0)-Heimsieg über die Zweitvertretung des TuS Laer 08. Die Hausherren gaben den Ton an, ließen den Ball aber zu langsam laufen. „Deshalb haben wir gegen einen tiefstehenden Kontrahenten auch nicht die Lücken gefunden“, analysierte Trainer Alexander Witthake die ersten 45 Minuten. Die Schwarz-Weißen kamen prima aus der Kabine, denn nur drei Minuten nach dem Wiederbeginn erzielte Lars Kemper auf Vorarbeit von Nils Weyring das 1:0. Fortan gaben die Ochtruper das Zepter nicht mehr aus den Hand. Allerdings dauerte es bis zur 86. Minute, ehe der zweite Treffer fiel. Den steuerte Bastian Roters mit einem Fernschuss bei. Einen Strich unter die Begegnung zog Nils Weyring mit seinem 3:0 in der Schlussminute.

-mab-