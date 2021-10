SW Weiner löst schwere Aufgabe

Der FC SW Weiner hat die schwere Aufgabe beim Tabellenfünften 1. FC Nordwalde II erfolgreich gelöst. Dabei hätte der Schuss auch leicht nach hinten los gehen können, denn Nico van Essen brachte die Hausherren per Strafstoß früh in Führung (2.). Die Ochtruper behielten jedoch kühlen Kopf und glichen in der Nachspielzeit der ersten Hälfte durch Marcel Pöhlker aus. Zwei späte Treffer von Matthias Bültel (85.) und Nils Weyring (90. + 3) sorgten für die Entscheidung. „Der Sieg ist hoch verdient. Wir waren die bessere Mannschaft und haben die Ruhe bewahrt“, analysierte Trainer Alexander Witthake. Am kommenden Sonntag kommt es nun im eigenen Stadion zum absoluten Spitzenspiel gegen den FSV Ochtrup II.