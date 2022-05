SW Weiner spielt in der Relegation

Ein 2:2 (1:1) im Heimspiel gegen den direkten Verfolger SV Burgsteinfurt II reichte dem FC SW Weiner, um den zweiten Tabellenplatz in der Kreisliga B 2 zu sichern. Der hat zur Folge, dass die Ochtruper in einem Relegationsspiel gegen SuS Neuenkirchen III, den Vizemeister der Parallelstaffel, den dritten A-Liga-Aufsteiger ermitteln. Der Termin steht noch nicht fest. Die erste Hälfte gehörte den Gästen, aber die Schwarz-Weißen gingen nach einer Rechtsflanke von Simon Tümler durch Nils Weyring in Führung (16.). Lars Bode erzielte vier Zeigerumdrehungen später den verdienten Ausgleich. In einer zweiten Halbzeit, die Weiner-Trainer Alexander Witthake als „hektisch und hoch emotional“ beschrieb, waren die Kräfteverhältnisse verteilter. In der 92. Minute gelang Lars Kemper mit einem 25-Meter-Schuss das 2:1, das Jan-Hendrik Koers 120 Sekunden später nach einem langen Ball mit dem erneuten Ausgleich beantwortete. Zwei Minuten mussten die Weiner-Kicker danach noch zittern, bis sie der Schlusspfiff erlöste.