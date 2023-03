SW Weiner zurück an der Spitze

Weiners Innenverteidiger Simon Meyer (M.) steigt am höchsten. Seine Kopfballstärke war in Laer nötig.

Der FC SW Weiner hat sich die Tabellenführung in der Kreisliga B 2 zurückerobert. Allerdings bekleckerten sich die Ochtruper am Sonntag bei ihrem 1:0-Erfolg beim TuS Laer II nicht mit Ruhm. „Die erste Halbzeit hat mir schon nicht gefallen, die zweite war dann echt schlecht. Wir haben viel zu fahrlässig gespielt“, war Trainer Alexander Witthake nicht zufrieden. Der Höhepunkt in einer sehr ereignisarmen Partie ereignete sich in der 24. Minute: Auf der Zehnerposition wurde Nils Weyring angespielt. Der wendige Stürmer nahm den Ball an, drehte sich und versenkte aus 18 Metern. „Ein richtig schönes Tor“, lobte Witthake anschließend.

Die SpVgg Langenhorst/Welbergen gab sich gegen Tabellenschlusslicht Borussia Emsdetten III keine Blöße und entschied die Begegnung mit 9:1 (4:1) für sich. Besonders viel Zielwasser hatte Mick Bäumer getrunken, ihm gelangen gleich vier Tore (38./39./51/53.). Der erste Treffer der Gastgeber fiel nach nicht mal einer Zeigerumdrehung: Eine verunglückte Flanke von Steffen Evers segelte ins Tor. Danach ruhte sich die SpVgg ein wenig aus, was Arne Beckschulte das 1:1 ermöglichte (21). Doch Kevin Wenning (31.), Bäumer, Johannes Schepers (58.), Salim Omar und Norman Terdenge (beide 89.) wendeten den Spieß wieder. „Auch in der Höhe verdient“, freute sich Coach Philipp Holtmann.