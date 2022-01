Sylvia Trendelkamp vom TC Nordwalde triumphiert in Billerbeck

Am Wochenende standen in Billerbeck die 27. Hallenmeisterschaften des Tennisbezirks Münsterland auf dem Programm. Für Sylvia Trendelkamp war das die ideale Bühne, um ihr Können zu präsentieren. In der Damen-40-Konkurrenz verteidigte die Spielerin des TC Nordwalde souverän ihren Titel.

Nach einem Freilos in der ersten Runde schaltete die topgesetzte Trendelkamp im Viertelfinale Tanja Wiegend (Hardter TV) mit 6:4 und 6:3 aus. In der Runde der letzten Vier hatte die Vorjahressiegerin mit Karin Horst von den SF Graes keine Probleme (6:2, 6:0).

Noch deutlicher gestaltete Trendelkamp das Finale gegen Kerstin Steffens (Saxonia Münster), das mit 6:1 und 6:0 gewonnen wurde. Steffens hatte sich in den Runden zuvor mit ihrem langen Durchhaltevermögen empfohlen. Für ihren Erfolg gegen Anne Kathrin Gerdes (Rheine) benötigte sie drei Stunden, und auch im Halbfinale gegen Nicole Van Deenen (Darfeld) schob sie Überstunden, um den Match-Tiebreak mit 10:6 für sich zu entscheiden.

Bei den Herren 50 startete mit Andreas Kleimann ein weiterer Nordwalder ambitioniert. Die Setzliste anführend gewann der Titelverteidiger gegen seinen Vereinskollegen Wolfgang Herding glatt in zwei Durchgängen. Im Halbfinale war allerdings Endstation. Dort erwies sich der spätere Turniersieger Friedrich Sievert von Grün-Gold Gronau als zu stark.

Ebenfalls in die Vorschlussrunde zog Rudolf Hagmann (TC GW Burgsteinfurt) in der Altersklasse Herren 40 ein. Gegen Nils Müller (TG Selm) behauptete sich der Stemmerter mit 6:0 und 6:3. Im Viertelfinale bezwang Hagmann den an Position drei gelisteten Handorfer Marcus Kröger in einem echten Krimi mit 4:6, 6:2 und 10:8. Weiter ging der Siegeszug aber nicht, denn im Halbfinale musste der Grün-Weiße gegen Sebastian Groß (THC Münster) verletzt aufgeben.

Alexander Skripaev, 16 Jahre alter aufstrebender Tennisyoungster von der TG Stadtlohn/Ahaus, gab bis zum Finale lediglich fünf Spiele ab. Im Endspiel krönte der Teenager seine tadellose Leistung mit einem 7:5 und 6:2 gegen den doppelt so alten Carlo Bückmann (TC Hiltrup). Bei den Damen triumphierte die Nummer 53 der deutschen Rangliste, Paula Rumpf (Union Münster). Sie wies Nele Niermann (TC St. Mauritz) in zwei Sätzen in die Schranken.

Seiner Rolle als Favorit wurde Andre Kropp (TC 22 Rheine) bei den Herren 50. Die Nummer zehn der deutschen Rangliste hatte im Endspiel gegen Matthias Bieling (THC Münster) allerdings mehr Mühe als erwartet (2:6, 6:2, 10:8).