TC Ochtrup feiert zwei Aufstiege

Die Herren 40 des Tennisclubs Ochtrup um Kapitän Ralf Hewing haben am Sonntag den Aufstieg in die Bezirksklasse perfekt gemacht. Das gelang ihnen mit einem 6:0-Erfolg beim TuS St. Arnold.

Matthias Sünker (6:0 und 6:0) und Anne Klarenbeek (6:2 und 6:0) gewannen die beiden ersten Einzel. In der zweiten Runde spielten Hewing an Position zwei und Nicolas Grett an Position eins ihr beiden Matches. Hewing schlug seinen Gegner mit 6:2 und 6:0. Nicolas Grett spielte die längste Partie des Tages. In einem hochklassigen Duell setzte er sich nach 2:45 Stunden mit 7:6 und 7:6 durch.

Somit war der Aufstieg in die Bezirksklasse bereits nach den Einzeln für die TCO Herren gesichert. Die beiden Doppel gingen ebenfalls an die Tenniscracks aus Och­trup. Paul Pothast/Hewing siegten 7:5 und 6:2, Klarenbeek/Grett gewannen mit 6:3 und 6:3. Das letzte Saisonspiel bestreiten die Töpferstädter am Samstag (27. August) beim TC GW Neuenkirchen II.

Auch die Damen 30 des TC Ochtrup haben mit einem Sieg in Wulfen den Aufstieg geschafft. Sie treten in der nächsten Saison in der Bezirksliga an. Nach dem 3:3 im Spitzenspiel gegen den TV RW Vreden am Wochenende zuvor gewannen sie am Samstag bei Schlusslicht TF Wulfen mit 6:0.

In den Einzeln gewannen Anastasia van den Berg, Sabine Warnebier, Ina Gaspa und Christine Grett allesamt sehr deutlich. Dabei gaben die Gäste in den vier Begegnungen lediglich fünf Spiele ab. Ähnlich dominant gestaltete die TCO-Formation die abschließenden Doppel. Mit einer Bilanz von fünf Siegen und einem Unentschieden sicherte sich das Team den Titel in der Bezirksklasse.