Thorsten Weis kommt im Sommer

Ochtrup

Jetzt ist klar, wer die zweite Mannschaft des FSV Ochtrup in der kommenden Saison trainiert: Thorsten Weis tritt im Sommer die Nachfolge des dann ausscheidenden Tim Niehues an. Der neue Coach wohnt in Salzbergen und hat in seiner sportlichen Vita ein paar ganz interessante Stationen stehen.

-mab-