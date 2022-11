Titeldoppelpack für Josy Daems

Josy Daems hatte jetzt allen Grund zur Freude. Das Tennistalent vom Sportwerk Ochtrup gewann bei der Deutschen Jugendhallenmeisterschaft in Essen sowohl den Einzel- als auch den Doppelwettbewerb. Für die 16-Jährige geht die Saison in der nächsten Woche auf einem noch höheren Level weiter.

Josy Daems (l.) und Anna Linn Puls entschieden bei der Deutschen Hallen-Jugendmeisterschaft in Essen die Doppelkonkurrenz für sich. Zudem triumphierte Daems im Einzel.

Das Tenniszentrum Essen war jetzt der Hotspot für die größten Talente des Deutschen Tennis-Bundes. In der Ruhrmetropole wurden die Meistertitel in den Nachwuchsklassen ermittelt. Dabei spielte sich Josy ­Daems in den Mittelpunkt.

Bei den 16-Jährigen war die Jugend-Nationalspielerin sowohl im Einzel als auch im Doppel an Position eins gesetzt. Dieser Einstufung wurde die Linkshänderin, die im Ochtruper Sportwerk an ihrer sportlichen Karriere arbeitet, mehr als gerecht – in beiden Konkurrenzen holte sich Daems den Titel.

Druck übte die Favoritenrolle auf Josy Daems nicht aus. Ganz im Gegenteil: Nach ihren Auftritten bei der Team-Weltmeisterschaft Anfang November im türkischen Antalya wirkte die Nordhornerin locker und entspannt. „Das lag sicherlich auch daran, dass meine Eltern in Essen mit dabei waren und mich unterstützt haben“, erklärte der Teenager.

In der ersten Runde traf Daems auf die Qualifikantin Lea Aschenberger aus München. Mit 6:4 und 7:6 schlug sich die Nummer eins der Setzliste in das Achtelfinale. „Ich hatte ein paar Schwierigkeiten“, gab das Sportwerk-Talent zu. Aber die gemeistert zu haben, sei wichtig für den weiteren Turnierverlauf gewesen, so Daems.

Nach Siegen über Eva Bennemann vom TC Deuten (6:2, 6:1) und Victoria Pohle vom TEC Waldau (6:1, 6:1) stand Daems im Finale. Dort kam es zum Duell mit der an Position zwei gelisteten Philippa Färber von der Tennisgesellschaft Düsternbrook. Gegen ihre Konkurrentin aus Schleswig-Holstein überzeugte Daems mit einem druckvollen Auftritt und holte sich beide Sätze mit 6:3 und somit auch den Titel. In der Vorsaison hatte sie als jüngste Spielerin im Feld mit dem dritten Platz schon angedeutet, dass ein Jahr später noch mehr möglich sein könnte.

Damit hatte die frühere Handballspielerin aber noch nicht genug, denn im Doppel wurde die Medaillensammlung vergrößert. An der Seite von Anna Linn Puls (BASF TC Ludwigshafen) gab es zudem den Sieg im Doppelwettbewerb. Im Finale wurde die bayrische Paar­ung Helene Schnack/Hanna Resch mit 6:0 und 7:5 bezwungen. „Mit Anna Linn verstehe ich mich einfach super – nicht nur auf, sondern auch neben dem Platz. Das macht sich dann in den Matches bezahlt“, erklärte Daems, warum es so prima lief.

Die Saison ist damit aber noch nicht beendet. Im schwäbischen Biberach tritt Daems bei der Deutschen Meisterschaft der Damen an, die am Sonntag mit der Qualifikation für das Hauptfeld beginnt. Angeführt wird die Konkurrenz von Vorjahressiegerin Eva Lys, die in der Deutschen Rangliste Platz sieben und in der Weltrangliste Platz 126 belegt. „Da bin ich sicher nicht die Favoritin“, lächelt Daems angesichts der hochklassigen Gegnerinnen.

2020 hatte Daems, die zum Porsche Junior Team des DTB gehört, bei den nationalen Titelkämpfen überrascht. In der ersten Runde besiegte sie die zehn Jahre ältere Hannah Nagel in drei Durchgängen, um im darauffolgenden Match gegen die topgesetzte Katharina Gerlach nach harten Kampf mit 6:7 und 5:7 auszuscheiden.