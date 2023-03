Traumtore aus der Ferne sorgen für Jubel an der Vechte

Zu ungewohnter Zeit wurde das Punktspiel in der Frauen-Landesliga zwischen der SpVgg Langenhorst/Welbergen und BW Aasee angepfiffen: montagabends um 19.30 Uhr. Damit kamen die Fußballerinnen aus Ochtrup besser klar. Vor eigenem Publikum siegten sie mit 3:2 (2:0).

Mit einem Traumtor von Francis Brinkschmidt ging die Heimmannschaft in der 23. Minute in Front. Aus 25 Metern fokussierte Brinkschmidt das obere linke Kreuzeck an – 1:0. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte erhöhten dominante Langenhorsterinnen auf 2:0. Nach einer Ecke schoss Jane Gesenhues das Spielgerät flach in die linke Ecke.

Nach dem Wechsel wurden die Gäste aus Münster stärker und verkürzten auf 1:2 (73.). Ingeborg von Weinrich setzte das Leder auf dem nassem Untergrund, ins linke Eck. Doch die Antwort folgte nur sechs Minuten später, als sich Clara Homölle ein Herz fasste und das Runde aus ähnlicher Distanz wie beim 1:0 auf das BW-Tor „schweißte“. Von der Latte prallte der Ball auf die Torlinie und schlug danach in die Maschen ein.

Marieke Holm ließ die Blau-Weißen in der 89. Minute noch einmal hoffen, als sie nach einer Ecke einköpfte. Die Innenverteidigerin schraubte sich höher als ihre Gegenspielerinnen. Zu mehr reichte es nicht – die drei Punkte blieben in Langenhorst.

SpVgg-Trainer Peter Engel sprach im Anschluss von einer geschlossenen Mannschaftsleistung. Der Sieg sei aufgrund der unzureichenden Chancenverwertung in der zweiten Halbzeit leider noch in Gefahr geraten. Die Töpferstädterinnen belegen in der Tabelle mit 18 Zählern Platz drei und haben sich dank des Erfolgs bis auf drei Punkte BW Aasee auf Rang neun genähert.