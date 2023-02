Typ mit Gardemaß wird ein Ochtruper

Der FSV Ochtrup (Kreisliga A) hat sich für die Saison 2023/24 die Dienste von Toni Glasing gesichert. Der 20-jährige Innenverteidiger wechselt im Sommer vom SV Burgsteinfurt zu den Schwarz-Roten. In der Defensive haben die Töpferstädter Bedarf, da Max Moor unlängst aufgehört hatte und Dominik Düker diesen im Sommer im Sommer gehen wird. „Toni hat mit seinen 1,90 Meter Gardemaß und ist schnell. So ein Spielertyp steht uns gut zu Gesicht“, freut sich Sportleiter Martin Duesmann auf den Neuzugang. Am heutigen Mittwoch testen die Ochtruper gegen den Westfalenligisten SV Mesum. Anstoß ist um 19.30 Uhr am Sportwerk.

-mab-