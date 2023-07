Peter Neururers VDV-Fußballer spielen heute in Ochtrup

Ochtrup

Die Vereinigung der Vertragsfußballer (VDV) organisiert in jedem Sommer ein Fußball-Camp, in dem sich vertragslose Profis für neue Aufgaben empfehlen können. Aktuell trainieren sie am Sportwerk n Ochtrup. Am heutigen Dienstag um 19.15 Uhr wird dort gegen den FSV Ochtrup getestet.

Von Marc Brenzel