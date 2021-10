Ab der 27. Minute spielte der SV Burgsteinfurt gegen den TuS Recke in Unterzahl. Und mit einem Mann weniger schafften die Rot-Gelben die Wende und führten lange mit 3:1. Zu einem Sieg sollte es aber dennoch nicht reichen.

Rassig und spannend war das, was der SV Burgsteinfurt und der TuS Recke am Sonntag anboten. In einer Partie mit vielen Wendungen gab es letztlich ein 3:3 (1:1).