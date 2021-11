Viel los bei der SpVgg Langenhorst/Welbergen

Ochtrup

Einen Teilerfolg gab es am Sonntag für die SpVgg Langenhorst/Welbergen. Im Heimspiel gegen GW Amisia Rheine holten die Ochtruper ein 2:2 (1:1). Der Ausgleich fiel in der Schlussphase, als die Hausherren in Unterzahl spielten.

-mab-